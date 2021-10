Der Kinderkleider- und Spielzeugmarkt Markelfingen musste auch dieses Jahr ausfallen, weil im Rathaus die erforderlichen Corona-Hygienemaßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Die Veranstalter organisieren stattdessen nun wieder einen Seelen-Verkauf. Der gesamte Erlös geht laut Pressemitteilung des Orga-Teams an die Sicuani-Hilfe.

Zwischen den Pfarrgemeinden Sankt Laurentius Markelfingen und Santa Maria de la Imaculada Concepcion Sicuani in Peru besteht seit über 25 Jahre eine Partnerschaft. Zuletzt wurde dort mit Hilfe von Spenden der Bau eines Waisenhauses ermöglicht.

Drei Sorten zur Auswahl

Die belegten Seelen werden kalt geliefert (oder auch abgeholt) und können zuhause frisch gebacken werden. Angeboten werden drei Sorten zu je 4 Euro: Schinken-Käse-Seele mit Zwiebeln und Kräuterbutter, Flammkuchen-Seele mit Zwiebeln, Speck und Schmand und Tomaten-Mozzarella-Seele mit Pesto.

Bestellungen sind bis Donnerstag, 21. Oktober, 16 Uhr, unter Angabe der gewünschten Sorte und Menge sowie des Namens, der Adresse und der Telefonnummer des Bestellers möglich. Außerdem muss angegeben werden, ob Abholung oder Lieferung gewünscht wird.

Lieferung oder Abholung am 23. Oktober

Kontakt unter Telefon (0 77 32) 8 02 06 67, per E-Mail an kleidermarkt-markelfingen@web.de oder über den Briefkasten des Markelfinger Rathauses. Die Abholung im Rathaus Markelfingen oder die Auslieferung in der Kernstadt und in den Ortsteilen ist am Samstag, 23. Oktober, zwischen 17 und 18 Uhr möglich. Das Essen wird unter strengen Hygienemaßnahmen zubereitet und ausgeliefert.