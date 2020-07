Susanne Karg, geborene Ruf, stellte sich in die vordere Reihe, als Landtagsabgeordneter Jürgen von Trotha (CDU) die Jugend bei seinem Besuch im besetzten Feuerwehrhaus zur Raison rufen wollte.

Doch sein Appell an die Jugend, „die demokratischen Spielregeln und die rechtsstaatliche Ordnung zu achten“ prallte an der Überzeugung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab. Zu lange hatten sie schon für einen offenen Treffpunkt gekämpft, zu fad empfanden sie das Angebot Trothas, doch mit der Stadtverwaltung eine Lösung im Haus der Jugend zu finden.

Besetzung war nicht wirklich geplant gewesen

Die Besetzung und was im Feuerwehrgerätehaus im Juli 1980 passierte, war dagegen alles andere als fad. So hat es Susanne Karg in Erinnerung: „Genaugenommen war es ja zuerst keine Besetzung. Wir trugen das Sofa vor das Gerätehaus und es trafen sich dort immer mehr Jugendliche.“

Eines Tages habe es angefangen zu regnen. „Und dann machten wir die Türe einfach auf und gingen rein.“ Die Feuerwehr hatte das Spritzenhaus längst verlassen. „Es begann eine wunderbare, spannende Entwicklung, die keiner geplant hatte.“

Es gab genügend Platz für alle, auch viele Mädchen hätten sich dort eingefunden. „Oben links war das Matratzenlager.“ Es habe eine Hausordnung gebraucht, sagt Susanne Karg, da wurde vieles geregelt. Auch das: „Da wird geschlafen, da nicht.“ Die Jungs malten Plakate, die Mädchen bedruckten T-Shirts mit der Aufschrift „Jugendzentrum Feuerwehrgerätehaus„.

Jugendlichen nutzen ihre Kontakte und organisieren Hilfe

Susanne Karg hatte Kontakte zum Jugendzentrum Schlupfwinkel in Konstanz und zum Szene-Lokal Gems in Arlen. Die Mitstreiter lieferten Klopapier, Besen, Eimer und moralische Unterstützung. „Sie halfen uns in jeder brenzligen Situation.“ Flugblätter wurden gedruckt, ein kreatives Programm mit Theater und Konzerten auf die Beine gestellt, die Wände gestrichen.

Bürgermeister Schanz kam mit der Schlinge im Arm. Seine dreimalige Aufforderung das Feuerwehrhaus zu räumen, ignorierten die jungen Besetzer. | Bild: SK-Archiv

Die Kunde vom besetzten Feuerwehrhaus verbreitete sich schnell zu Mitstreiterinnen der Jugendzentrumsinitiative, die nicht mehr in Radolfzell wohnten: Ute Kleeberg studierte in Tübingen Sonderpädagogik, Annette Neitsch machte in Freiburg ihre Ausbildung zur Erzieherin. Tageweise „besetzten“ sie das Haus aus Überzeugung mit.

Sie entdecken viele Bekannte auf den alten Schwarz-Weiß-Fotos von der Besetzung des Feuerwehrgerätehauses im Juli 1980 (von links): Ute Kleeberg, Susanne Karg und Annette Neitsch waren an dem Ereignis unterschiedlich beteiligt. | Bild: Becker, Georg

Annette Neitsch beobachtete im Feuerwehrhaus, was sie als Erfahrung über die Jugend in der Stadt verinnerlicht hatte: „Da waren viele Gestalter, die unheimlich kreativ waren.“ Die Besetzung des Feuerwehrhauses sei für viele ein Ventil gewesen. Über all die Jahre hätte man der nicht organisierten Jugend einen Raum verwehrt. „So war das für die Jugendlichen: Bist du in keinem Verein, hast du keinen Raum.“

Das bestätigt Ute Kleeberg. Doch sie sah die Besetzung des Feuerwehrgerätehauses skeptisch, sie witterte eine Falle der etablierten Politik: „Man musste mit dem Argument rechnen, die bekommen ein Jugendzentrum in Selbstverwaltung nicht organisiert.“ Weil die Besetzung illegal gewesen sei, weil man wusste, das Feuerwehrhaus soll abgerissen werden.

Dicht an dicht stehen die Jugendlichen hinter den Stadträten während der entscheidenden Gemeinderatssitzung: Mit einem Trick kassierte OB Günter Neurohr die Kompromissvorschläge und setzte die sofortige Räumung des Feuerwehrgerätehauses durch. | Bild: SK-Archiv

Und weil die Interessen im Rathaus ganz anders lagen und von OB Günter Neurohr machtpolitisch geschickt ausgespielt wurden. Mit der getürkten Aussage, die Staatsanwaltschaft habe behauptet, das Feuerwehrgerätehaus müsse jetzt oder nie geräumt werden, zog er den zuvor kompromissbereiten Gemeinderat auf seine Seite.

Auf der Demo nach der Räumung und dem sofortigem Abriss des denkmalgeschützten Feuerwehrgerätehauses waren alle drei dabei: „Ich bin immer aus Überzeugung auf jede Demo gegangen“, sagt Ute Kleeberg. Annette Neitsch hat an jenem 31. Juli 1980 „noch nie so viele Polizisten gesehen“ und Susanne Karg erinnert sich an ein „ohrenbetäubendes Pfeifkonzert vor Ruinen“.

