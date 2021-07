Das Radolfzeller Altstadtfest muss auch in 2021 ausfallen. Die Veranstaltung lockt traditionell am ersten Samstag im September mehrere Tausend Besucher nach Radolfzell. In diesem Jahr könnte die Veranstaltung gemäß der aktuellen Corona-Verordnung nur in einem abgegrenzten Veranstaltungsbereich und mit beschränkter Besucherzahl durchgeführt werden.

Unter diesen Bedingungen kann die Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell (TSR) GmbH die Veranstaltung nicht wirtschaftlich durchführen. „Für die beteiligten Vereine, Kunsthandwerker, Künstler und Gastronomen tut uns die Absage sehr leid, aber die Kosten für die notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnamen inklusive zusätzlich notwendigem Personal wären einfach zu hoch.“ erklärt Nina Hanstein, Geschäftsführerin der TSR GmbH.