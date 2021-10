von Pressemitteilung

Der BUND Radolfzell ändert seine Meinung beim Thema Streuhau. Nachdem sie beim Kompromiss und Flächentausch mit dem Bodenseereiter maßgeblich beteiligt waren, hat der Ortsverband nun in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen, jegliche Bebauung im Streuhau abzulehnen. Dies teilte der BUND in einer Presseinformation mit.

Thomas Giesinger vom BUND | Bild: Jarausch, Gerald

„Die Mitglieder des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Ortsverband Radolfzell, lehnen jegliche Bauplanungen und Baumaßnahmen im Gebiet zwischen Bora-Sauna und Radolfzeller Aachried ab“, schreibt Vorsitzender des BUND Radolfzell, Thomas Giesinger.

Radolfzell OB-Wahl in Radolfzell: Staab verteidigt eine Bebauung im Streuhau Das könnte Sie auch interessieren



Der Ortsverband fordere zudem den Gemeinderat auf, den Flächennutzungsplan zu ändern und das Gebiet für den Naturschutz zur Verfügung zu stellen. Es solle mindestens dauerhaft als dienendes Landschaftsschutzgebiet oder mit einem stärkeren Schutz ausgewiesen werden.

BUND will das Gebiet dauerhaft unter Schutz stellen

Als Grund für den Kurswechsel gibt der BUND an, dass es erhebliche rechtliche und praktische Bedenken gebe, sowohl im Naturschutz, aber auch bei anderen Aspekten der Planung. Hinzu kritisieren sie die Naturzerstörung, die durch die Hotelpläne entstehen würde. Der BUND plädiere für den Schutz des angrenzenden Radolfzeller Aachrieds, der Mooser Bucht und der vorhandenen Biotopsstruktur.

Radolfzell OB-Kandidat Simon Gröger arbeitet an einem möglichen Rettungsplan für das Streuhau Das könnte Sie auch interessieren

Auch die in diesem Jahr sehr akut präsent gewordene Hochwasserproblematik sei ein Grund, warum das Gebiet geschützt werden sollte. Der Erhalt des Streuhaus trage zudem zum Klimaschutz bei, viele der Bäume im Streuhau seien landschaftsprägend und müssten auch erhalten werden. Außerdem sei ein alternativer Standort und ein verändertes Konzept denkbar.



„Zu diesem BUND-Mitglieder-Beschluss gehört die Aufforderung an den Vorstand, diesen Beschluss noch vor der Oberbürgermeisterwahl zu veröffentlichen“, klärt Thomas Giesinger auf. Der BUND hat in Radolfzell 350 Mitglieder und 320 weitere finanzielle Förderer.

Diese Forderung könnte durchaus im Radolfzeller Gemeinderat Gehör finden, denn sowohl die Fraktion der CDU als auch der Freien Grünen Liste haben angedeutet, den Beschluss in Sachen Streuhau zu revidieren.