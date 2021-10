Der Anwärter für das Amt des Oberbürgermeisters in Radolfzell, Simon Gröger, fängt bereits im Wahlkampf an, die Stadt gestalten zu wollen. Für den Konflikt um das geplante Hotel im Streuhau hat er einen neuen Kompromissvorschlag, der die Interessen der Naturschützer und die des Investors berücksichtigt.

So idyllisch die Natur im Radolfzeller Aachried und dem Streuhau in diesen Tagen in der Herbstsonne erscheint, politisch kehrt keine Ruhe ins Biotop ein. Oberbürgermeisterkandidat Simon Gröger hat sich weiter in den Streitfall Streuhau eingearbeitet