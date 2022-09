Hier schien sich jemand so richtig über das mobile Blitzgerät der Polizei zu ärgern. Unbekannte Täter haben am Samstag, 17. September, gegen 8.45 Uhr, einen „Blitzeranhänger“ auf der Kämpfenstraße mit schwarzer Farbe besprüht. Dies teilte die Polizei mit. Ebenfalls sollen die Täter an die Seite die Worte „fick dich! geschrieben haben.

Höhe des Schadens ist unklar

Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens sei bislang nicht bekannt. Personen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Telefon (07732) 95966-0, zu melden.