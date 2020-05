In der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine nach einem Bekennerschreiben genannte „Autonome Gruppe Konstanz„ in Radolfzell die Schriftzüge der Lettow-Vorbeck-Straße mit Anne-Frank-Straße und die der Walter-Schellenberg-Strasse mit Georg-Elser-Strasse überklebt. „Anlass für diese Aktion war der Tag der Befreiung vom Faschismus durch die Alliierten“, heißt es in einer Mail an den SÜDKURIER. Der deutsche Kolonialoffizier Lettow-Vorbeck war an Kriegsverbrechen in Afrika beteiligt, Anne Frank war ein Opfer des Nationalsozialismus. Walter Schellenberg war als hochrangiges Mitglied der SS an Kriegsverbrechen beteiligt, Georg Elser ein Widerstandskämpfer, der mit seinem Attentat auf Adolf Hitler knapp scheiterte. Die „Autonome Gruppe Konstanz„ begründet ihre Umbenennungsaktion: „Diese Straßennamen sind ein weiterer Schandfleck aus der NS-Zeit, die bis dato nicht geändert wurden.“ Auf einem Anschlag wirbt die Gruppe für ihre Aktion: „Wir hoffen auf das Verständnis der Anwohner*innen, Straßen nicht nach Massenmördern zu benennen. Wir fordern von der Stadt Radolfzell die sofortige Umbenennung dieser Straße.“

Wissenselement