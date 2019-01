Die Welt verändern. Wenn auch nur ein kleines bisschen. Nicht mehr und nicht weniger hat sich Bülent Babür aus Böhringen vorgenommen. Seit 2010 veranstaltet er das Benefiz-Jugendfußball-Turnier "Kinder spielen für Kinder" und sammelt in Kooperation mit dem Deutschen Fußballbund (DFB) Geld für ein Kinderheim in Puebla, einer Stadt in der Nähe von Mexiko-Stadt in Mexiko. "Dass alles mal so groß wird, damit haben wir nicht gerechnet", sagt Bülent Babür.

Drei Freunde organisieren Groß-Event

Gemeinsam mit seinen beiden Freunden Dominik Herrmann und Uli Kreibig hat Babür noch als Student das erste Benefiz-Fußballturnier organisiert. Der 34-Jährige war selbst zehn Jahre Jugendtrainer beim FC Böhringen, später war er drei Jahre bei Rapid Wien. Dort knüpfte er wertvolle Kontakte zu den großen Fußball-Clubs aus ganz Europa. Der Top-Club, der beim ersten Benefiz-Turnier mitspielte, war die Jugendmannschaft des Karlsruher Sport-Clubs. Seitdem sind die Ansprüche der drei Organisatoren gestiegen. Beim bisher letzten Turnier 2017 traten der Nachwuchs von Hertha BSC, Bershka Istanbul und Benfica Lissabon an. "Für das nächste Turnier 2020 hoffe ich auf die Teilnahme des FC Barcelona", sagt Bülent Babür.

DFB ist als Partner mit dabei

Die Zusammenarbeit mit dem DFB hat das Benefiz-Turnier beflügelt. Durch die bisher insgesamt fünf Turniere haben die drei Freunde 60 000 Euro eingenommen. Durch eine weitere Kooperation mit den Sternsingern, die jeden gesammelten Euro verdoppelt haben, konnten durch dieses Projekt 120 000 Euro an das mexikanische Kinderheim gespendet werden. Bülent Babür weiß: "Ohne unser Geld hätten sie längst schließen müssen." Der 34-Jährige hat VWL studiert und arbeitet im IT-Bereich einer Bank. Dass ihm das als Enkelkind türkischer Gastarbeiter ermöglicht wurde, dafür ist er heute sehr dankbar.

Jugendliche sollen lernen, dass nichts selbstverständlich ist

Dieses Bewusstsein möchte er auch bei den Jugendlichen stärken. "Als Jugendtrainer hat man einen so großen Einfluss auf die Kinder, man kann ihnen etwas mitgeben, sie ein Stück weit begleiten", sagt er. Dass Kinder für andere Kinder spielen und so Geld sammeln, solle den 13-Jährigen aufzeigen, dass ihr eigener Wohlstand nicht selbstverständlich ist. Ein weiterer Punkt, der Bülent Babür bei den Turnieren wichtig ist, ist der internationale Austausch unter den Jugendmannschaften. In Zeiten von einem immer stärker werdenden Nationalismus, sei es wichtig, Kindern den Zugang zu anderen Kulturen und Menschen unterschiedlicher Herkunft zu ermöglichen. Mit vielen seiner damaligen Schützlinge beim FC Böhringen habe er noch Kontakt und freue sich über ihren Erfolg im Berufsleben, erzählt Babür.

Charity-Abend für geladene Gäste

Am Samstag, 9. Februar, veranstaltet er im Scheffel-Saal für geladene Gäste und Sponsoren einen Charity-Abend mit Fußball-Prominenz. Guido Buchwald, ehemaliger Nationalspieler und Weltmeister von 1990 hat sein Kommen angekündigt, ebenso weitere Funktionäre des DFB wie Vizepräsident Eugen Ehlenborg und Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der Stiftung des DFB. Der Charity-Abend im Scheffel-Saal soll ein Dankeschön für Helfer und Sponsoren sein und ein Auftakt in die Planungen für das nächste Turnier. Auch ist es eine Möglichkeit, noch ein paar Spenden zu sammeln. Der DFB hat beim letzten Länderspiel ein Trikot unter den Nationalspielern herumgehen lassen und alle haben darauf unterzeichnet. Auch der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister von 2014 Bastian Schweinsteiger hat ein signiertes Trikot gespendet. Diese Raritäten wird man bei einer Tombola an dem Abend gewinnen können.