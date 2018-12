Gegen 11.40 Uhr soll der Alarm laut Informationen der Polizei bei der Feuerwehr eingegangen sein. Ein Auto stand in der Garage in der Erich-Leuz-Straße in Brand. Dunkle Rauchwolken zogen aus der Garageneinfahrt.

Rauch kommt aus der Tiefgarage in Böhringen. Bild: Kupferschmid | Bild: Marina Kupferschmid

Laut Aussage der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz musste eine Person wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung medizinisch behandelt werden. Die Tiefgarage wurde von mehreren Mehrfamilienhäusern benutzt. Die Bewohner der Wohnungen mussten vorsorglich das Gebäude verlassen, falls der Rauch durch das Treppenhaus auch in die Wohnräume gezogen sein könnte.

Bild: Marina Kupferschmid

Die Ursache des Fahrzeugbrandes ist laut Aussage der Polizei noch unklar. Auch die Schadenshöhe ist nicht bekannt.