Sie sind gewappnet, falls es von oben nass wird: Wetterfest gekleidet mit Fahrradanhänger, Handkarren oder Taschen ziehen an diesem Morgen in Nenzingen rund 30 Erwachsene und mehrere Kinder los, um die grünen Alt-Speisefett-Sammelbehälter an alle Haushalte zu verteilen. Start ist auf dem Hof von Sophia und Yannik Boschert in der Nähe der alten Turnhalle. Hier gibt es erst noch Kaffee und Kinderpunsch zur Stärkung, bevor die Gruppe sich auf den Weg macht.

Den Helfern wurden einzelne Straßen zugeteilt – nach etwa zwei Stunden sollte der Einsatz für alle beendet sein. „Wir legen einen Flyer vor jede Tür und stellen eine Flasche darauf“, erklärt Sophia Boschert das Vorgehen. Bürgermeister Stefan Keil dankt allen für ihr Engagement und weist darauf hin, dass die gesammelten Altfette später chemiefrei zur Herstellung von klimafreundlichem Bio-Kraftstoff aufbereitet werden. Er hatte das Projekt im März im Gemeinderat vorgestellt.

Während in Nenzingen der Turnverein Helfer organisiert hat, kümmern sich in Orsingen FWV-Gemeinderätin Cordula Buhl und der Sportverein Orsingen-Nenzingen um die Verteilung.

Aktion gegen Verstopfungen der Abwasserleitungen

Gesammelt werden soll ab sofort Öl oder Speisefett, das beim Braten, Frittieren oder nach der Entnahme von in Öl eingelegtem Gemüse im Glas übrig bleibt und bisher häufig im Abfluss landete. Dabei bestand stets die Gefahr von schwerwiegenden Verstopfungen der Abwasserleitungen.

Die Alt-Speisefette werden in den hitzebeständigen Behälter von „Jeder Tropfen zählt“ gefüllt. Der volle Behälter kommt in den Sammelautomaten vor dem Einkaufsmarkt in Orsingen. Nach der Abgabe gibt der Automat einen sauberen Behälter aus.

Wer mehr als einen Sammelbehälter nutzen möchte, kann sich im Bürgerbüro im Rathaus weitere Behälter holen – oder den unbenutzten zurückgeben, falls er nicht mitsammeln möchte. Leere, nicht benötigte Sammelbehälter können außerdem bis Ende Dezember in die weiße Tonne mit grünem Deckel gleich neben dem Sammelautomaten geworfen werden. Von dort werden sie in den Sammelkreislauf integriert.