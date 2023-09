Lange ist es her, dass die Bürgerinnen und Bürger von Orsingen-Nenzingen zusammen gekommen sind. Die letzte Einwohnerversammlung hatte 2017 stattgefunden. Höchste Zeit also, diese Veranstaltung wieder aufleben zu lassen. Jetzt begrüßte Bürgermeister Stefan Keil, seit 2021 im Amt, viele interessierte Zuhörer zu einem Ehrungsabend mit anschließender Einwohnerversammlung in der Kirnberghalle. Ein Ensemble aus Orsinger und Nenzinger Musikern unter der Leitung von Gebhard Fritschi umrahmte die Veranstaltung.

Keil würdigte zunächst die Blutspender. Ihre Spenden seien ein Akt der Menschlichkeit, der Solidarität und des Mitgefühls, so der Bürgermeister in seiner Laudatio. Geehrt wurden für zehnmalige Spende Sina Köhler, Jessica Längle, Kevin Scholl, Maren Zimmermann und Bernhard Barthlott. Bernhard Müller und Marco Riegger hatten 25 Mal Blut gespendet, doppelt so häufig war es bei Ursula Stemmer und Lars Throne, diese hatten 50 Mal Blut gespendet. Sogar 75 Mal kam eine Blutspende von Reinhold Gaupp.

Bürgermeister Stefan Keil lobte die Teilnehmer des Stadtradelns für ihren aktiven Einsatz für eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Zukunft der Gemeinde und hob ihre Vorbildfunktion hervor. Drei Teams, nämlich eine Gruppe vom TV Nenzingen, ein offenes Team Orsingen-Nenzingen sowie ein Gemeindeteam, hatten insgesamt mehr als 12.000 Kilometer per Fahrrad zurückgelegt und dadurch einen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen geleistet. Dank einiger lokaler Sponsoren erhielten sieben per Los ermittelte Teilnehmer kleine Geschenke. Für jeden Radler gab es außerdem ein praktisches Mini-Reparaturset.

Mit dem Hinweis „Die Mitarbeiter sind das Herzstück der Gemeindeverwaltung“ leitete Stefan Keil zu den Gemeindebediensteten über. „Sie sind es, die Tag für Tag hinter den Kulissen arbeiten, um sicherzustellen, dass unser Gemeindeleben reibungslos funktioniert. Ihre Hingabe, Professionalität und Leidenschaft sind unermesslich wertvoll und verdienen unsere höchste Anerkennung“, lobte Keil das Engagement seines Teams.

Als Erste kam Veronika Stemmer auf die Bühne. Sie ist seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst tätig und arbeitet seit einigen Jahren in der Finanzverwaltung der Gemeinde. Keil betonte, er freue sich auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit. Gabriela Baumli habe als Erzieherin mit unermüdlicher Hingabe vier Jahrzehnte lang Kinder auf ihrem Weg begleitet und dadurch das Leben vieler Familien über Generation mitgeprägt. Jetzt wurde sie in den Ruhestand verabschiedet. Birgit Joos, die Leiterin des Orsinger Kindergartens, hielt die Laudatio auf ihre Kollegin. Gabi Baumli habe sich mit ihrem großen Erfahrungsschatz immer aktiv eingebracht, stets gerne ihr Wissen geteilt und sei eine Bereicherung für die gesamte Einrichtung, ihre Gruppe und ein Vorbild für viele Kolleginnen gewesen, würdigte Joos ihre Lebensleistung.

Auch Melita Knoop wurde an diesem Abend verabschiedet. Bürgermeister Keil verwies auf die enge Bindung zwischen ihr und Birgit Joos, die auf Respekt, Wertschätzung und einem tiefen Verständnis füreinander basiere. „Ihre Zusammenarbeit hat nicht nur unsere Gemeinde gestärkt, sondern auch ein lebendiges Beispiel für Teamarbeit und zwischenmenschliche Verbindung geschaffen“, sagte er, bevor er das Wort erneut an Birgit Joos gab. Sie bestätigte das gute Verhältnis zu ihrer langjährigen Kollegin: „Das Besondere war, dass wir uns ohne Worte verstanden haben. Auch so wussten wir, was die andere denkt und fühlt.“ Diese vertrauensvolle Bindung und Zusammenarbeit sei ebenso wie Melita Knoop selbst ein großes Geschenk gewesen. „Du warst und bist ein großes Vorbild und eine Inspiration für alle, die mit dir arbeiten durften“, so Joos.

Für die langjährige Amtsbotin Gabriele Beumer, die an diesem Abend nicht teilnehmen konnte, fand Bürgermeister Keil ebenfalls anerkennende und dankbare Worte. Ihre Loyalität zur Gemeinde und ihr Engagement über das normale Maß hinaus, hätten sie zu einer wahren Stütze des Gemeindelebens gemacht.