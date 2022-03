Jutta Duttle, die die Abteilung der Allgemeinen Verwaltung im Öhninger Rathaus leitete, ist seit dem 1. März im Ruhestand. Bürgermeister Andreas Schmid nutzte die jüngste Gemeinderatssitzung für einen offiziellen Abschied.

„Eine lange Ära geht zu Ende“, verkündete er. Jutta Duttle sei „eine Verwaltungsfachfrau von der Pieke auf“, deren Arbeitsleben sie nach dem Verwaltungsstudium in Kehl erst ins Landratsamt Konstanz und dann zur Gemeinde Öhningen geführt habe. „Sie war von Anfang an bei uns im Gemeinderat die gute Seele, so wie sie es auch im Rathaus war“, sagte Schmid. Er habe sich stets auf sie verlassen können. Mit ihrem Weggang verliere das Rathaus eine wertvolle Kraft.

Öhningen Gemeinderat vergibt Aufträge für neues Feuerwehrfahrzeug Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind ihr sehr dankbar“, verkündete er. „Und wir werden sie vermissen.“ Dennoch gönne man ihr nun den Ruhestand. Zum Abschied gab es sowohl von der Verwaltung, als auch vom Gemeinderat kleine Präsente.