Steigende Kosten in allen Bereichen des Lebens kennen alle Eltern. Nun dreht sich auch die Spirale der Kostensteigerung in den Betreuungseinrichtungen im Kleinkindalter weiter. Wieder einmal galt es für den Mühlinger Gemeinderat über die Gebühren im Bereich der Kleinkindbetreuung zu entscheiden, angelehnt an die jährlichen landesweiten Empfehlungen.

Diese Empfehlung sah aktuell eine Erhöhung der Elternbeiträge von 8,5 Prozent vor und fußt laut Kämmerer Klaus Beck auf einer Kalkulationsgrundlage mit einer Betreuungszeit von nur 30 Wochenstunden. Die Gemeinde Mühlingen biete in Zoznegg 40 Stunden und in Mühlingen 35 Stunden Betreuungszeit für die zu entrichtende Gebühr.

Württembergische Modell in Mühlingen

Die Träger der Betreuungseinrichtungen würden zu einem Kostendeckungsgrad von 20 Prozent pro Platz durch die Elternbeiträge angehalten. Die Gemeinde Mühlingen wechselte bereits am 1. September 2010 auf das württembergische Modell, welches als ein sehr sozialverträgliches Modell gilt. Hierbei werden alle Kinder unter 18 Jahren, die in einer Familie leben, bei der Gebührenerhebung berücksichtigt.

Der Elternbeitrag decke bei weitem nicht die Kosten, welche die Träger durch Unterhalt und Löhne zu tragen haben, wurde in der Sitzung deutlich. Allein durch die Lohnkosten von 1.042.150 Euro für die beiden Kindergärten Mühlingen und Zoznegg, gepaart mit weiteren Nebenstellen in der Kalkulation im Bereich der Ausgaben für die beiden Kindergärten, liege der Ansatz bei 1.293.250 Euro. Dabei werde nach Abzug der Einnahmen durch die Elternbeiträge ein Defizit von 727.050 Euro von der Gemeinde getragen.

In der jüngsten Sitzung beschlossen die Ratsmitglieder eine moderate Anpassung der Elternbeiträge, um die durch den Wechsel des Gebührenmodells einst entstandene Schere wieder Jahr für Jahr etwas zu schließen. Der Rat war sich einig, dass die Waage zwischen den zusätzlichen Belastungen für gerade finanziell schwächere Familien gehalten werden sollte.

Das Mittagessen Der Rat hat auch eine Anpassung der Mittagessenspreise beschlossen. Ab dem ersten September kostet das Mittagessen in Krippe und Kindergarten 5 Euro pro Mahlzeit. Die Gemeinde Mühlingen subventioniert die Verpflegung der Kinder in hohem Maße und will dies auch weiterhin tun.

Neue Möglichkeit bei den Krippenplätzen

Für den Bereich der Betreuung der Kinder unter drei Jahren mit einem gesetzlichen Betreuungsanspruch schafft die Gemeinde Mühlingen ein neues Angebot. Hier werde ab September die Möglichkeit zum Platz-Sharing eines Krippenplatzes angeboten, also das Teilen eines Platzes. Die Betreuungszeit liege bei sechs Stunden pro Tag an fünf Tagen die Woche. Dieser Platz kann von zwei Familien also zwei Kindern aus zwei unterschiedlichen Haushalten geteilt werden. Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis 18 zu 12 Stunden, also sechs Stunden pro Tag an drei Tagen die Woche, sowie sechs Stunden pro Tag an zwei Tagen die Woche, wobei an einem Betreuungstag immer nur ein Kind anwesend sein darf.

Die neu verabschiedeten Benutzungsordnungen sehen folgende Gebühren vor: Der reguläre Kindergartenplatz mit einer Betreuungszeit von 35 Wochenstunden im Kindergarten Mühlingen sowie 40 Stunden im Kindergarten Zoznegg betragen bei einem Kind 161 Euro, bei zwei Kindern 124 Euro, bei drei Kindern 81 Euro und beim vierten Kind 27 Euro.

Was die geteilten Plätze kosten

Der Standardkrippenplatz kostet ab dem 1. September bei sechs Stunden am Tag an fünf Tagen pro Woche für eine Familie mit einem Kind 517 Euro, mit zwei Kindern 384 Euro, bei drei Kindern 260 Euro und bei vier Kindern nur noch 103 Euro.

Im Sharing-Modell bezahlt man bei drei Tagen mit einem Kind 245 Euro, mit zwei Kindern 182 Euro, mit drei Kindern 123 Euro und bei vier Kindern 72 Euro. Wer die Zwei-Tages-Sharingvariante wählt, bezahlt bei einem Kind 163 Euro, bei zwei Kindern 121 Euro, bei drei Kindern 82 Euro und bei vier Kindern 72 Euro.