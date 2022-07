Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei ein 22-Jahre alter Fahrer eines Transporters in Richtung Krumbach unterwegs gewesen. Auf Höhe der Schwackenreuter Seen habe der Mann aus noch nicht bekannten Gründen seinen Wagen stark abgebremst und nach rechts gelenkt. Im dortigen Grünstreifen sei der Transporter frontal gegen eine Tanne geprallt. Der schwer verletzte Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.