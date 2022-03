Zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Motorrad ist es, laut einer Mitteilung der Polizei, am Mittwochnachmittag zwischen Mühlingen und Zoznegg gekommen. Ein 57-jähriger Fahrer eines Linienbusses sei, gegen 17 Uhr, auf der Kreisstraße 6180 von Zoznegg in Richtung Mühlingen unterwegs gewesen. Auf der Kreuzung in Mühlweiler habe er einen von rechts auf der Bundesstraße 313 aus Richtung Schwackenreute kommenden vorfahrtsberechtigten 30-jährigen Motorradfahrer auf einer Honda übersehen.

Der junge Mann habe noch versucht zu bremsen, das Motorrad sei jedoch weggerutscht und gegen den Bus geprallt. Der Biker verletzte sich laut angaben der Polizei bei dem Sturz und musste mit einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen sei ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro entstanden.