In den frühen Morgenstunden des Sonntags, etwa gegen 3 Uhr, hat sich ein bislang noch unbekannter Täter, laut einem Bericht der Polizei, beim Anwesen Stockacher Straße 12 in Zoznegg an einem Toyota zu schaffen gemacht. Das Auto sei dort unverschlossen abgestellt gewesen. Laut Polizeibericht habe der Täter versucht, den Wagen zu entwenden.

Hierzu habe er an dem Auto auch die Motorhaube geöffnet, um über die Bordelektrik den Motor des Toyotas zu starten. Der Versuch sei misslungen, heißt es im Bericht der Beamten. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) habe entsprechende Ermittlungen wegen des versuchten Fahrzeugdiebstahls eingeleitet und nehme sachdienliche Hinweise zu dem noch unbekannten Täter entgegen.