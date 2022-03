von Doris Eichkorn

Am Freitagabend, 25. März, findet auf dem großen Platz, vor dem Feuerwehrgerätehaus im Untergeschoss des Mühlinger Rathauses ein Benefizplatzkonzert statt. Das Konzert beginnt um 17.30 Uhr. Den Impuls hierzu setzte der Landesmusikverband, welcher zu einem landesweiten Musizieren für den Frieden aufrief. Bei all diesen Benefizkonzerten erklingt das Lied „Die Gedanken sind frei“. Ganz egal, ob gesungen oder gespielt, zeige man sich hiermit solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, welche durch den russischen Angriffskrieg nun in schwere Not geraten sind, so die Organisatoren. Das Konzert beginnt um 17.30 Uhr.

Solidarität zeigen

Auch der Musikverein Mühlingen wollte sich solidarisch zeigen und begab sich deshalb auf die Suche nach Partnern in der Mühlinger Vereinswelt, so Dirigentin Johanna Kedak. Die Einnahmen der Veranstaltungen sollen laut dem Aufruf über eine lokal vor Ort tätige oder ansässige Hilfsorganisation oder Initiative für durch den Krieg in der Ukraine in Not geratene Menschen verwendet werden. Hierfür wurde Kontakt zum Hilfsverein Hilfe für Menschen in der Ukraine aufgenommen.

Der Schirmherr des in Mühlingen ansässigen Hilfsvereins, Manfred Jüppner, welcher selbst vor kurzer Zeit Teil eines Teams war, das einen Ukraine-Hilfstransport fuhr, wird am Konzertabend einen kleinen persönlichen Eindruck von die Fahrt mit dem Hilfstransport sowie von seinen Erlebnissen vor Ort geben. Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano unterstützt die Initiative des Musikvereins. Die Feuerwehr wird an diesem Abend dafür sorgen, dass es eine kleine Bewirtung im Selbstbedienungsstil gibt.

Raum Stockach Vorbereitungen für Flüchtlinge im Raum Stockach: Wo schon welche sind oder wie viele erwartet werden Das könnte Sie auch interessieren

Über den Verkauf von Würsten und Getränken, und über Spenden von Konzertbesuchern wolle man helfen. Die Mitglieder des Musikvereins freuten sich bereits sehr, wieder einmal öffentlich aufzutreten und seien bereits intensiv dabei zu proben, verrät die Dirigentin. Auch die Gemeindeverwaltung werde ein sichtbares Zeichen in Form einer entsprechenden Beflaggung setzen, sagt Scigliano.