Die Lolli-Tests Realy Novel Coronavirus der Firma Hangzhou Realy Tech Co. haben sich als unzuverlässig erwiesen und wurden nach Corona-Fällen in Friedrichshafen zurückgezogen. Auf SÜDKURIER-Nachfrage, ob auch Mühlingen diese Marke in den Kinderbetreuungseinrichtungen im Einsatz hat, antwortete Bürgermeister Thorsten Scigliano, dass die Gemeinde den Antigentest Profi V-Check Lollipop-Test des Herstellers Guangzhou Decheng Biotechnology Co. LTD verwende.

Stockach Hier gibt es kostenlose Bürgertests. Anbieter stehen aber vor großen Herausforderungen Das könnte Sie auch interessieren

Scigliano habe selbst vor einigen Monaten verschiedene Tests ausprobiert und sich für diesen entschieden: „Er hat den Vorteil, dass ein Indikator anzeigt, wenn genug Speichel aufgesaugt wurde und es kommt keine Flüssigkeit zum Einsatz. Damit wollte ich das Risiko von verschlucken der Flüssigkeit vermeiden.“

Auch die sichere Handhabung bei Kleinkindern sei ihm wichtig gewesen, nicht alleine der Preis. „Deswegen sehe ich auch mit Bauchschmerzen einer eventuellen Testpflicht in Kindergärten entgegen, da hier die Beschaffung vom Sozialministerium vermutlich kommen wird und die schauen auf solche Merkmale weniger.“ Er hoffe, dass es bei den Gemeinden bleibt und die Kosten erstattet werden.

Er würde aber eine Testpflicht mit einem kindgerechten Produkt begrüßen, „da jetzt auch endlich die Erwachsenen eine Testpflicht haben und nicht wieder nur die Kinder alles machen müssen“.