Aufgrund der seit 24. November geltenden Corona-Verordnung werden plötzlich viele Tests benötigt. In den Discountern sind die Selbsttests bereits knapp, auch im Internet gibt es Wartezeiten.

Seit die 3G-Regelung am Arbeitsplatz und 2G plus bei öffentlichen Veranstaltungen gilt, hat sich die Zahl derjenigen, die einen Negativ-Nachweis brauchen, stark erhöht. Wer in Stockach einen kostenlosen Corona-Test machen möchte, hat derzeit wenig