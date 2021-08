Zur Person

wurde 1954 in Ulm geboren. Nach seinem Diplom in Betriebswirtschaftslehre reiste er nach Italien und studierte an der Accademia delle Belle Arti di Roma bei Professor Lorenzo Guerrini sowie in Carrara klassische Bildhauerei. Der Installationskünstler hat hier in der Region schon mehrere seiner Werke gezeigt – so auch im Skulpturenfeld der Galerie Wohlhüter in Leibertingen-Thalheim. Mehr Infos über den Künstler und sein Schaffen gibt es hier.