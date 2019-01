von Doris Eichkorn

Die Gemeinde setzt auf Unterstützung des Sozialministeriums zur Entwicklung von Mühlingen. Das Stichwort lautet Quartierimpulse. Was fehlt Mühlingen? Welche Einrichtungen oder Angebote wären wo genau gut? In der jüngsten Ratssitzung stellte Bürgermeister Manfred Jüppner dem Gemeinderat das Projekt vor und das Gremium beschloss einstimmig, einen Zuschussantrag zu stellen. Der Gemeinderat zeigte sich offen für eine Beteiligung am Projekt.

Die Gemeinde hat für den Antrag ihre Hausaufgaben gemacht. Denn neben einer kontinuierlichen Projektbegleitung durch einen Berater fordert die Ausschreibung einen konkreten Projekt- und Finanzierungsplan. Diesen habe die Verwaltung bereits ausgearbeitet, so Jüppner. Die geplanten Ausgaben für die Gemeinde selbst belaufen sich auf 11 640 Euro.

Nachbarschaftshilfe könnte ein wichtiges Bindeglied sein

Falls die Gemeinde einen positiven Zuschussbescheid bekommt, beginne ein öffentlicher Beteiligungsprozess, in dem es um die Sozialraumgestaltung geht. Alle Bürger sind dann also gefragt. Ein Fokus soll auf der Frage liegen, welche Angebote und welches Umfeld es für Senioren gibt. Die Nachbarschaftshilfe Mühlingen werde hierbei als wichtiges Bindeglied zwischen Kommune und Einwohnern gesehen. Man werde die aktuelle Lebensraumsituation der 2469 Bürger in allen Altersstufen und ihrem sozialen Umfeld betrachten, so Jüppner. "Die Grundversorgung, Tagestreffs und Hilfsangebote werden sicherlich in manch einem Gesprächskreis für Brainstorming-Prozesse sorgen. Vielleicht erwachsen hieraus ganz neue Ansätze für die Bürger der Gemeinde", fasste Jüppner zusammen.

Vorläuferprojekt hatte teilweise Erfolg

Die Quartiersimpulse werden nicht das erste Projekt dieser Art sein. Bereits vor einigen Jahren gab es in Mühlingen eine Art Zukunftswerkstatt im Rahmen der nachhaltigen Kommunalentwicklung. Dabei sprachen sich die Bürger für den Erhalt der weiterführenden Schule, einen Dorfladen zur Grundversorgung sowie als Standortfaktor eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet aus. Die Schule wurde mit viel Engagement durch eine Gruppe Mühlinger Frauen mit dem Bürgermeister erhalten. Das schnelle Glasfaser-Internet scheint für die Mühlinger seit der Vergabe des Einblasens der Lichtwellenleiter zum Greifen nahe.

Was fehlt, ist ein Dorfladen im Ortsteil Mühlingen. Nach der Schließung durch den langjährigen Betreiber scheiterten mehrere Versuche, ihn mit Pächtern im selben Gebäude weiter zu betreiben.

Überlegungen für eine Seniorenresidenz

Aktuell gibt es immer wieder Mühlinger, die sich eine Seniorenresidenz in ihrem Heimatort erträumen. Eine in der jüngsten Sitzung präsentierte Nutzung eines Mehrfamilienhauses am Ortseingang steht noch in den Sternen, würde von vielen Mühlingern aber als Bereicherung empfunden.