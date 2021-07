Es ist nur ein schmaler Raum, und doch könnte man ihn als Herzstück der Musikkapelle Ehingen bezeichnen. Denn in den Büroschränken sind die Noten aus vielen Jahrzehnten verwahrt, die von der Kapelle gespielt wurden. Notenwartin Annette Kaiser verwaltet die Schätze und verteilt neue Noten an alle Orchestermitglieder.

Nach gut acht Monaten Pause ist das wieder möglich: „Endlich können wir wieder proben“, freut sie sich mit den anderen Musikern über den Neustart. Um den Einstieg zu erleichtern, wurden für die erste Probe Stücke ausgewählt, die jeder im Ohr hat.

Nach acht Monaten endlich wieder zusammen proben

Vielen Musikern habe es in den Fingern gejuckt, es sei auch an der Zeit gewesen, das Instrument mal wieder in die Hand zu nehmen. Auch dafür ist Annette Kaiser zuständig. Sie registriert alle Instrumente des Vereins, die neu angeschafft und als Testinstrumente an Musiker vergeben werden oder nur zu Fasnacht zum Einsatz kommen.

„Ohne Annette säßen die Musiker ohne Noten und bei Konzerten auch in falscher Kleidung vor den Notenständern, denn sie ist auch für die Uniformen zuständig“, gibt Brigitte Gerth vom Vorstand zu, dass sich um das Amt des Notenwarts keiner im Verein reiße. Annette Kaiser meint: „Wenn keiner was macht, funktioniert auch ein Verein nicht.“ Bei der ersten Probe habe man sich nach langer Zeit endlich wieder mal gesehen.

Neue Uniformen würden selten angeschafft, aber wenn es anstehe, sei es aufwändig, denn bei jedem Orchestermitglied werde von der Firma Maß genommen. Für Jugendliche, die noch wachsen, und zum Austausch von Teilen gebe es auch einen Fundus. Annette Kaiser spielt seit 40 Jahren in der Musikkapelle Ehingen Klarinette und ist auch Mitglied im Vorstand.

Probe am Freitagabend kann sie als Termin jetzt wieder fest einplanen. „Schon die erste konnte sich hören lassen“, sagt Brigitte Gerth, denn ein Nachbar habe für die nächste Probe einen Musikwunsch geäußert. Mit Planungen für einen Auftritt wolle man aber die Lage nach den Sommerferien abwarten.