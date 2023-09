Das Festzelt für das 57. Ehinger Herbstfest steht, Anfang der Woche haben die Arbeiten für den Innenausbau begonnen. „Jetzt kommt der Aufbau der Theken, der Pils- und Kaffeebar, und die Küche“, sagt Manfred Wenger, der an der rund zwölf Meter langen Theke arbeitet. Kurz vor dem Beginn des Herbstfestes, das am Freitag, 15. September, eröffnet und dann an diesem und dem darauf folgenden Wochenende stattfindet, haben die Helfer viel zu tun.

„Die Handgriffe sitzen“, erzählt er. Und er muss es wissen: „Ich gehöre zu den alten Hasen und war schon beim ersten Herbstfest dabei.“ Zu dieser Zeit habe es noch keine Spülmaschine gegeben und die Gläser seien in einer Wanne von Hand gespült worden. Derzeit wird an allen Ecken tatkräftig gewerkelt, Feinarbeiten wie das Streichen der Küchenwände übernehmen auch Frauen. An Helfern für dieses Fest fehlt es jedenfalls nicht.

140 Helfer sind für das Fest im Einsatz

„Beim Aufbau und an den beiden Festwochenenden sind rund 140 Helfer im Einsatz“, sagt Michael Heinermann erfreut. Es seien auch wieder Helfer aus dem Ort und anderen Vereinen dabei, berichtet der Vorsitzende der Musikkapelle Ehingen. Nach Ausfall wegen der Corona-Einschränkungen, einer Miniausgabe und nur einem Fest-Wochenende im vergangenen Jahr möchte der Musikverein mit seinem Fest wieder auf den Stand von vor der Pandemie kommen: „Es ist schön, dass wir das Herbstfest in diesem Jahr wieder an zwei Festwochenenden veranstalten können.“

Heinermann freut besonders, dass auch die Jungen dafür waren und beim Aufbau helfen. So wie Simon Gerth. Der 20-Jährige sagt: „Für mich ist es selbstverständlich, im Dorf hilft man sich untereinander.“ Und er fügt hinzu, dass er auch helfen würde, wenn er nicht in der Musikkapelle wäre. Das Herbstfest sei ein tolles Fest, man kenne es weit über den Ort hinaus.

„Die Mischung aus Tradition und Moderne kommt bei den Gästen an“, sagt Michael Heinermann. Seit der ersten Veranstaltung wurde das Konzept beibehalten, das Angebot an Schlachtspezialitäten bleibe unverändert.

Sogar die Froschen spielen auf

Zur musikalischen Unterhaltung werden an den Freitagen und Samstagen ab 18 Uhr und an den beiden Sonntagen ab 11 Uhr wieder Musikvereine aus der Region spielen. Zur Tradition geworden ist auch schon der Auftritt der „Hirschbuben“. Sie werden für Stimmung sorgen nach dem Bieranstich um 20 Uhr am Freitag, 15. September.

Heinermann freut sich auch, dass es der Verein geschafft hat, die Froschenkapelle aus Radolfzell am Samstag, 16. September, und am Samstag darauf, 23. September, die Partyband Shark wieder ins Festzelt nach Ehingen zu holen. Beide Gruppen treten um 21 Uhr auf, der Eintritt kostet 10 Euro. Die Speisen werden freitags von 18 bis 23 Uhr, samstags von 17 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr ausgegeben.