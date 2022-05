Bei der Mitgliederversammlung des Jugendtreffs Bömmle in Ehingen gab es Grund zu feiern: das Bömmle, das vor 20 Jahren gegründet wurde, hat sich zu einem gut funktionierenden Jugendtreff entwickelt und trägt mit Veranstaltungen an Fasnacht, mit der Halloween-Party oder dem Weihnachtshock zum Dorfleben bei.

Wegen Corona konnte in den vergangenen zwei Jahren nur wenig stattfinden, aber der Vorsitzende Simon Wiedenmaier kündigte nun an: „Wir werden im Juni 20 Jahre Bömmle feiern.“ Dies war der Anlass für einen Rückblick auf das Jahr 2002, als Jugendliche aus Ehingen mit dem Wunsch an den Gemeinderat herantraten, im Ortsteil einen Jugendtreff einzurichten.

Altbürgermeister ist Ehrenmitglied

Alfons Giner bezog sich – als Bindeglied zwischen den Jugendlichen und der Gemeinde – auf den damaligen Bürgermeister Hans-Peter Lehmann und verriet: „Wenn der Bürgermeister etwas gut fand, war der halbe Prozess schon gewonnen.“ Trotz anfänglicher Schwierigkeiten habe der immer an der Seite der Jugendlichen gestanden. Dem hochmotivierten Vorstand sprach Giner ein großes Lob aus.

Lehmann erinnerte an die Beach-Partys, die so manchem Anlieger schlaflose Nächte bereitet hatten: „Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass jeder Seehas 100 Leute mehr nach Ehingen brachte.“ Aber Lehmann stand und steht zum Jugendtreff: „Wir können stolz auf das Bömmle sein, es war immer ein selbstverwalteter Jugendtreff.“ Als Dank für seine unermüdliche Unterstützung wurde der Altbürgermeister zum Ehrenmitglied ernannt.

Stärk versichert seine Unterstützung

Bürgermeister Patrick Stärk sieht im Bömmle einen Vorzeige-Jugendtreff: „Ich hoffe, dass nachwachsende Generationen das Bömmle weiterführen“, sagte er und versicherte seine Unterstützung. Die Party zum 20. Geburtstag, am 11. Juni ab 18 Uhr am Bürgerhaus in Ehingen, steht schon auf dem Plan. In den Vorstand gewählt wurden: 1. Vorsitzender Simon Wiedenmaier (1. Vorsitzender), Sebastian Beck (2. Vorsitzender), Manuel Kempter (Kempter) und Tim Decker (Schriftführer).