Punkt 20 Uhr nahmen die Musiker ihre Plätze auf der Bühne ein. Die schnipsenden Finger auf die Großleinwand hinter ihnen gaben einen Vorgeschmack auf ein außergewöhnliches Konzert: „It‘s Showtime“ hieß es in der Eugen-Schädler-Halle in Ehingen, zu Musik auf höchstem Niveau präsentierte die Big Band der Bundeswehr eine multimedial aufbereitete Bühnen- und Unterhaltungs-Show.

Wegen Corona zweimal verschoben

Diese war zum 90-jährigen Bestehen des Musikvereins Mühlhausen im Jahr 2020 geplant gewesen und musste wegen Corona zwei Mal verschoben werden. Zum Benefizkonzert für die sonderpädagogische Einrichtung Haus am Mühlebach waren rund 700 Gäste gekommen, die den Autokennzeichen nach auch Wege aus dem weiten Umkreis nicht gescheut hatten. Und sie waren ein musikalisches Publikum, wie Bandleader Timor Oliver Chadik schnell feststellte. Die volle Aufmerksamkeit war auf die Bühne gerichtet, und aus der vollbesetzten Halle war kein Mucks zu hören.

Die Gäste lauschten, mitgezogen vom rauschhaften Sound der Musik aus den Genres Swing bis Pop und fasziniert von der farbenprächtigen Multimedia-Show, fast andächtig dem Konzert.

Begeisterter Applaus für Musiker

Die 24 Profimusiker, die abwechselnd in Großaufnahme auf der Leinwand gezeigt wurden, überzeugten als exzellente Solisten. Auch die Sängerin Bonita Niessen und der Sänger Marco Matias, die ihre Vorträge mit schwungvollen Tanzeinlagen umrahmten, erhielten begeisterten Applaus. Die stilistische Vielfalt beeindruckte, und ein perfekt arrangierter musikalischer Höhepunkt reihte sich an den nächsten. Die musikalische Zeitreise führte von Swing á la Benny Goodman über Soul und Blues von Stevie Wonder bis hin zu Titeln der Beatles.

Die Big Band der Bundeswehr bot mit exzellenter Musik und einer mitreißenden Show ein Konzert der Extraklasse. Dass dieses Weltklasse-Ensemble überhaupt in Ehingen gastierte, ist dem ehemaligen Vorsitzenden Hannes Deuer zu verdanken. Er setzte auch nach den Absagen alles daran, die Band in die Eugen-Schädler-Halle zu holen.