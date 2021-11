von Gerald Jarausch

Um die Finanzen der Höri-Gemeinde Moos steht es besser, als der Haushaltsplan 2021 vorausgesagt hatte. So konnte Kämmerer Sven Leibing in der jüngsten Gemeinderatssitzung verkünden, dass das vorläufige Ergebnis zum Jahresende vermutlich mit einem deutlichen Überschuss abgeschlossen werden kann. Höhere Einnahmen, und geringere Ausgaben haben dafür gesorgt, dass Moos das Jahr mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 1,4 Millionen Euro abschließen wird.

Moos 350 Mooser erhalten am dritten Gemeindeimpftag die Spritze Das könnte Sie auch interessieren

Die liquide Eigenmittel belaufen sich zum Ende des Jahres 2021 voraussichtlich auf 3,6 Millionen Euro. Glücklicherweise hat die Gemeinde die größten Bauprojekte, also Sporthalle und Kindergarten Bankholzen, vorerst abgeschlossen, so dass das vorhandene Geld in den Erhalt und die Sanierung bestehender Gebäude oder der Infrastruktur zugute kommen sollen.