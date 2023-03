In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat in Moos jetzt die externe Erweiterung des Kindergarten Pfiffikus beschlossen. Dazu soll im Untergeschoss des Rathauses, das sich in direkter Nachbarschaft zu dem Kindergarten befindet, durch einen Umbau der nötige Raum geschaffen werden.

Geburtenexplosion sogt für mehr Kita-Bedarf

Notwendig wurde der Schritt, weil es in der Gemeinde auf der vorderen Höri in den vergangenen beiden Jahren geradezu eine Geburtenexplosion gegeben hat. „Wir hatten immens viele Geburten. Da kommt noch einiges auf uns zu“, sagte Bürgermeister Patrick Krauss dazu auf Nachfrage. Um sich schon jetzt auf die steigende Nachfrage einstellen zu können, beschloss der Gemeinderat deshalb 100.000 Euro für den Umbau der Räumlichkeiten freizugeben.

Dabei handelt es sich um den ehemaligen Proberaum des Fanfarenzuges, der sich unterhalb der Tourist-Info und dem Bürgerbüro befindet. Der künftige Gruppenraum wird 46 Quadratmeter groß, der Schlafraum 24 Quadratmeter. Erschlossen werden die Räumlichkeiten über den Parkplatz hinter dem Bürgerhaus. In dem vorgesehenen Bereich soll es neben dem Gruppenraum samt Küchenzeile einen Schlafraum, einen Wickelraum und kindergerechte Sanitäranlagen geben.

Krippe soll in einem Jahr eröffnen

Die Räumlichkeiten bieten Platz für zehn Kinder. Sie werden von rechnerisch 2,4 Personen betreut. Aktuell werden die notwendigen Genehmigungen eingeholt als auch Personal angeworben. Im Frühjahr 2024 soll die neue Kinderkrippe bereits geöffnet werden.

In Sachen Kinderbetreuung versucht die Gemeinde Moos ohnehin den steigenden Bedarf nach Krippen- und Kindergartenplätzen zu decken. So wartet die Kommune aktuell auf die Baugenehmigung für zwei Bauwagen, die den Naturkindergarten an der L220 beherbergen sollen. Hier werden insgesamt 20 Kinder Platz finden. Immerhin sind bereits die ersten Bewerbungen für die Betreuung der Kinder eingegangen. Mit der Aufstockung hofft die Gemeinde den gestiegenen und zu noch erwartenden Bedarf decken zu können. Insgesamt gibt es dann in Moos in zwei Kindergärten neun Gruppen und eine Spielgruppe.