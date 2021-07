von Georg Lange

Das Sexualverhalten Mooser Bürger und Bürgerinnen während der Pandemie bringt die Verwaltung der Gemeinde Moos in Bedrängnis. Durchschnittlich erblicken etwa 29 Neubürger pro Jahr das Licht der Welt. Allein zur Halbzeit zählte die Gemeinde Moos in diesem Jahr bereits 32 Geburten. Gegen den bundesweiten Trend könnte man in der Hörigemeinde regelrecht von einem Corona-Baby-Boom sprechen. Offiziell lautet jedoch dieser Trend zu mehr Familie in Zeiten der Pandemie im Behördendeutsch: Kindergartenbedarfsplanung 2021/22.

So zumindest hieß die Überschrift in der Tischvorlage der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Man könnte sich eigentlich über den Zuwachs mitfreuen, wenn es nicht Schattenseiten gäbe: Moos fehlen nun Betreuungsplätze für unter Dreijährige. Der Rat diskutierte verschiedene Lösungsvorschläge.

Was Moos finanziell wohl nicht stemmen kann, wäre der Bau einer weiteren Kita

Vier Institutionen helfen in Moos bei der Kinderbetreuung. In Bankholzen der Kindergarten St. Blasius mit 53 Plätzen sowie in Moos die Villa Pfiffikus mit 47 Plätzen. Beide bieten auch jeweils 10 Krippenplätze. Zur Betreuung kommen die Spielgruppe Gänseblümchen des Vereins „Hilfe von Haus zu Haus“ sowie die Betreuungen durch Tagesmütter hinzu.

„Wegen dem Corona-Baby-Boom besteht immenser Handlungsbedarf“, so Bürgermeister Patrick Krauss. Er regte eine Großtagespflege-Gruppe mit zwei Tagesmüttern an. Das setze voraus, dass die Gemeinde die Räume zur Verfügung stelle. Ebenso könnten Tagesmütter mit Zuschüssen gefördert werden. Monatlich kämen so rund 2000 Euro Mehrkosten auf die Gemeinde zu. Was Moos finanziell wie flächenmäßig nicht stemmen könnte, wäre der Bau einer weiteren Kita.

Gespräche mit der Hilfe von Haus zu Haus angeregt

Es wäre absurd eine Krippe zu bauen, wenn es sich um einen pandemie-bedingten Boom handele, so Anne Overlack (RGL): Tagesmütter seien eine Alternative. Helmut Granser (CDU) schlug eine Umverteilung der über Dreijährigen durch die Gründung eines Waldkindergartens vor. Ramona Bölli-Merz (CDU) regte Gespräche mit der Hilfe von Haus zu Haus an.