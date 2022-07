Moos vor 5 Stunden

Damit auf dem Baby-Boom nicht der Mangel an Betreuungsplätzen folgt

In Moos explodieren die Geburtenzahlen, es fehlt daher künftig an Betreuungsplätzen. Die Gemeinde prüft nun verschiedene Lösungen, diese wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt.