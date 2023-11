Was halten Sie davon? Die Bank auf dem Foto in der Staader Straße hat gewisse Berühmtheit erlangt. Bürger nutzen sie nicht für eine Pause, sondern um dort Dinge abzulegen, die sie nicht mehr benötigen. Vieles ist noch gut und der neue Besitzer freut sich über ein schönes Geschenk.

Doch oft werden dort auch Gegenstände abgelegt, die eigentlich in den Müll gehören. Es fühlt sich zudem niemand dafür verantwortlich, die Ablagestelle zu pflegen. Sachen bleiben tagelang liegen, auch bei Regen. Und auch an vielen anderen Stellen in der Stadt stehen „Zu verschenken“-Kisten auf Gehwegen oder vor Hauseingängen herum.

Eine andere Idee Damit das Hab und Gut nicht öffentlich herumliegt, gibt es auch andere Ideen, zum Beispiel gezielte Verschenk-Märkte wie am Samstag, 25. November, 14 bis 16 Uhr, im Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen (Allensteiner Straße 1b). Dessen Organisatoren bitten übrigens darum, alles wieder mitzunehmen, was nicht den Besitzer wechselt.