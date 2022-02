Das Foto-Projekt „Hinter der Maske“ soll die Vielfalt und Einzigartigkeit der maskentragenden Narren der Konstanzer Fasnacht und der Menschen hinter der Larve in Bildern festhalten. So beschreibt der freie Fotograf Lukas Ondreka sein Projekt, das durch die Konstanzer Fasnachter Selina Hilali und Dietmar Bronner unterstützt wird.

Ondreka erklärt: „Mir war es für dieses Projekt wichtig, die Häser und ihre Träger und Trägerinnen in einer für die Fasnacht ungewohnten Umgebung zu inszenieren. So haben wir die Fasnacht in der Region noch nicht gesehen.“

Bildband und Ausstellung sind in Planung

Seine närrischen Models hat wurden vor einer grauen Wand abgelichtet. So wirken Maskerade und Mensch ganz für sich. Hochauflösend, echt und nah. Was wird mit den Aufnahmen geschehen? Bis zur nächsten Fasnacht soll ein Bildband zur Konstanzer Fasnacht entstehen.

Doch damit nicht genug, wie der Fotograf erzählt: „Wir möchten außerdem eine Ausstellung der Bilder in Konstanz organisieren. Dafür benötigen wir Spenden, um den Druck und die Rahmung einer Auswahl der Bilder zu finanzieren. Es wäre großartig, wenn wir es mit der Unterstützung der Freunde der Fasnacht schaffen, die Bilder in Konstanz auszustellen.“

Crowdfunding-Aktion Wer für die Realisierung der Fotoausstellung spenden möchte, kann dies unter https://gofund.me/4822da48 tun. Dort finden sich auch weitere Informationen zu diesem besonderen Projekt.