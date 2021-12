von Michael Buchmüller

Zusammen mit dem Informatiker Anton Bubnov (26) und zwei weiteren Mitarbeitern hat Mike Battistella (43) das Start-up Ledavio gegründet, das eine Software zur digitalen Erstellung von Moodboards entwickelt. Für alle, die im Design- und Kreativbereich unterwegs sind, soll dies in Zukunft zu einem wichtigen Arbeitsinstrument werden.

„Wir machen die Bilderflut im Internet für Designer beherrschbar“, ist Battistella überzeugt. „Und wir wollen, dass jeder die qualitativ hochwertigen Bilder findet, die er braucht – und nicht mit Schnappschüssen von irgendwelchen Grillfesten belästigt wird.“

Konstanz Alles unter einem Dach: Was passiert eigentlich in der „Farm“, dem Gründungszentrum der Stadt Konstanz? Das könnte Sie auch interessieren

Eine Künstliche Intelligenz, die ständig dazu lernt, soll zusätzlich die Suchergebnisse immer mehr verbessern. Bubnov weiß um die Schwierigkeit, dass bisher herkömmliche Programme sich noch äußerst schwer tun, Bildstile und ästhetische Merkmale von Bildern zu erkennen. Ein erster Schritt sei es aber, dass ihre integrierte Bildsuche Designmerkmale wirklich erfasse und auch miteinander verknüpfen könne.

Projekt wird vom Bund gefördert

„Google dagegen versteht bisher nur einfache Schlüsselwörter, vor allem für Gegenstände“, erklärt Bubnov. Zudem ist geplant, dass Kunden und Designer sich zukünftig in einem virtuellen Raum treffen können, wo sie gemeinsam vor der digitalen Pinnwand stehen und nach Herzenslust, mit VR-Brille und einem Gerät in der Hand, Fotos und Ideenskizzen herumschieben, als wäre es echt.

Bei ihrer Neuentwicklung geht es also darum, die Arbeit der Kreativen in der Konzeptphase zu erleichtern, bevor es dann ans Ausarbeiten und Designen geht. Das Projekt wird vom EXIST-Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ein Jahr lang mit 110.400 Euro gefördert, „Kilometer 1“ hat sie unterstützt und bei diesem Prozess begleitet.

Konstanz Was ist Kilometer 1? Die Startup-Initiative von HTWG und Universität arbeitet mit Studierenden an deren Geschäftsideen Das könnte Sie auch interessieren

Die vier Gründer stellen sich eine Arbeitskultur in ihrem Unternehmen vor, „in dem es jedem freigestellt ist, nicht nur in seinem Fachgebiet zu arbeiten, sondern jeder in alle anderen Bereiche reingehen kann, die ihn interessieren.“ So seien jetzt schon die Informatiker an allen Unternehmensprozessen beteiligt. Eine moderne Design-Software, die in einem modern aufgestellten Betrieb entwickelt wird, so sieht für Ledavio die Zukunft aus.