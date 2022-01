von Sara Guglielmino

„Kurz vor Weihnachten gab es bereits den ersten Einbruch“, sagt die Geschäftsführerin des Bodenseeforums Ruth Bader, „seit Ende der Weihnachtsferien ist dieser Rückgang aber noch viel größer.“ Allein im Bodenseeforum hat man laut Bader in den vier Wochen um Weihnachten rund 10.000 Corona-Impfungen verabreicht.

Im Bodenseeforum wird trotz sinkender Nachfrage jeweils dienstags bis sonntags gegen das Coronavirus geimpft. Dies ist aktuell auch ohne vorherige Anmeldung möglich. | Bild: Sara Guglielmino

Kurz vor den Weihnachtsferien wurden an einem einzigen Tag laut dem Konstanzer Arzt Dr. Christoph Venedey sogar 501 Menschen im Bodenseeforum geimpft. „Für diesen Dienstag waren aber beispielsweise lediglich 96 Impfungen im Bodenseeforum angemeldet“, sagt er.

Bader ruft die Konstanzer dazu auf, sich schon jetzt mit der Frage nach einer Boosterimpfung auseinanderzusetzen. Jetzt habe man genügend Kapazitäten für Impfungen, wenn die Nachfrage aber im Februar beispielsweise wegen einer eventuellen Impfpflicht rasant steige, könnte die Situation anders aussehen. „Wer sich bereits für eine Boosterimpfung entschieden hat, soll bitte jetzt schon zum Impfen gehen“, sagt Bader.

Unkomplizierte Beratung für Unentschlossene

Für Unentschlossene bietet die Stadt gemeinsam mit dem Bodenseeforum und den impfenden Ärzten auch Beratungsgespräche an. Dazu solle man laut Bader einfach im Bodenseeforum vorbeikommen. Die Ärzte vor Ort beziehungsweise das Personal an der Rezeption können Interessierte daraufhin bezüglich einer Impfung beraten.

Für die Menschen, die beispielsweise keinen Computer für eine Online-Terminbuchung haben oder wenig Deutsch sprechen, hat die Stadt Konstanz eigens eine Terminbuchung über die Telefonnummer (0 75 31) 999 30 02 eingerichtet. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr kann man sich aktuell auch ohne Termin impfen lassen.

Impfen im Bodenseeforum und Bürgersaal Im Bodenseeforum kann man sich aktuell dienstags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr über das kommunale Impf-Team rund um Dr. Venedey impfen lassen. Freitags bis Sonntags sind Impfungen von 10 bis 17.30 Uhr möglich. Dienstags- und Donnerstagsabends impft von 19 bis 21 Uhr zusätzlich das DRK im Bodenseeforum. Mittwochs und freitags impfen zusätzlich die Malteser von 17 bis 21 Uhr im Bürgersaal. Bald übernimmt der Landkreis die Impfungen Normalerweise übernehmen die Corona-Impfungen und ihre Organisation die Landkreise. Da die Stadt Konstanz im Sommer bereits die entsprechenden Strukturen aufgebaut hatte, sprang sie für den Landkreis ein. Ab Anfang Februar übernimmt die Impfungen der Landkreis. Impftermine können sich ab dem Zeitpunkt ändern. Informationen zu Terminbuchungen gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.konstanz.de/buergerimpfungen

„Gerade haben wir wirklich die Kapazitäten und auch den Willen, den Bürgern diese Möglichkeiten anzubieten, damit sich möglichst viele Menschen impfen lassen“, sagt Ruth Bader. Dr. Christoph Venedey leitet das Kommunale Impf-Team der Stadt Konstanz. Er, Ruth Bader und auch Thomas Traber, Leiter des Personal- und Organisationsamts der Stadt Konstanz, betonen die Wichtigkeit der dritten Impfdosis.

Laut Traber haben in Konstanz rund 75 Prozent der Menschen bereits die Zweitimpfung erhalten, allerdings nur 50 Prozent die Auffrischungs- beziehungsweise Boosterimpfung. „Wer noch gar keine Dosis bekommen hat, soll bitte zum Impfen kommen“, sagt er, „eine Impfung ist besser als keine.“

Keine Impfdosis soll weggeworfen werden

Obwohl die Nachfrage derzeit etwas abnehme, wird laut Ruth Bader kein Impfstoff verschwendet. „Wir bestellen den Impfstoff wöchentlich entsprechend der aktuellen Nachfrage“, sagt sie. Somit könne sichergestellt werden, dass die bestellten Dosen auch verimpft werden können.

„Außerdem versuchen wir, uns den Impfstoff gegenseitig zuzuschieben“, sagt Venedey. Habe das Kommunale Impf-Team beispielsweise Impfdosen übrig, könne es diese an das mobile Impf-Team, an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) oder an die Malteser abgeben.