Warum hat er das gemacht? Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend, 7. Januar, ein Ehepaar vor dem Penny in der Mainaustraße mit Pfefferspray angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, sprühte er dem 45-jährigen Mann und seiner 43-jährigen Frau vor dem Discounter in Allmannsdorf gegen 21 Uhr unvermittelt ins Gesicht.

Anschließend flüchtete er in Richtung Egg. Die Beiden erlitten leichte Verletzungen, ein Rettungswagen wurde aber glücklicherweise nicht benötigt.

Zu dem Angreifer liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, kräftigere Statur und Glatze. Der Mann war bekleidet mit einem schwarzen Oberteil, eventuell mit Aufschrift auf dem Rücken, und einer schwarzen Hose.

Zeugen, die zu diesem Fall Hinweise liefern können, sollen sich unter der Telefonnummer (07531) 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz melden.