Nach einem Auffahrunfall ist am Montagabend, 21. November, der Sternenplatz teilweise gesperrt worden. Kurz vor der Abbiegespur zur Theodor-Heuss-Straße/Zähringerplatz war es dort gegen 20.15 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei wurde eine 43-Jährige schwer verletzt.

Konstanz Was ist da denn los? Feuerwehr bahnt sich den Weg durch enge Gassen der Altstadt Das könnte Sie auch interessieren

Laut Polizeipräsidium Konstanz war zuvor der 19-jährige Fahrer eines VW Polo auf der Alten Rheinbrücke aus Richtung Innenstadt kommend auf der linken Fahrspur unterwegs gewesen. Da er in Richtung Mainaustraße/Autofähre weiterfahren wollte und dafür die Spur wechseln musste, schaute er mehrfach in den Rückspiegel.

Genau in einem solchen Moment musste die vor dem Jugendlichen fahrende Frau ihren VW Golf abbremsen. Trotz einer Vollbremsung des 19-Jährigen kam es zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 43-Jährige schwer.

Die hauptamtliche Wache der Konstanzer Feuerwehr wurde daraufhin zu einem First-Responder-Einsatz an die Unfallstelle geschickt. First Responder bedeutet so viel wie qualifizierter Ersthelfer – er schließt die Lücke zwischen der Ersten Hilfe durch zufällig Anwesende vor Ort und dem professionellen Rettungsdienst.

Vor Ort habe sich dann schnell herausgestellt, dass aufgrund des Verletzungsmusters eine schonende Rettung aus dem Auto nötig sei, wie Feuerwehrsprecher Fabian Daltoe dem SÜDKURIER am Telefon mitteilte. Daraufhin sei der Löschbereich Petershausen nachalarmiert worden. In Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst wurde die 43-Jährige medizinisch erstversorgt.

Allensbach-Freudental Was tun, wenn’s kracht? Das übt die Allensbacher Feuerwehr mit diesem aufwändig inszenierten Unfallszenario Das könnte Sie auch interessieren

Im Anschluss schnitt die Feuerwehr das Fahrzeug an der Seite auf, um sie aus dem Wagen zu bekommen. Im Fachjargon ist dabei die Rede von einer großen Seitenöffnung. Nach der Bergung kam die Frau ins Krankenhaus.

Während des Einsatzes auf dem Sternenplatz wurde der Fahrzeugverkehr umgeleitet, stadtauswärts kamen nur Linienbusse zeitweise durch. Größere Staus gab es wegen der schon späteren Stunde allerdings nicht, wie Daltoe auf Anfrage sagte. Gegen 21.30 Uhr sei der Einsatz beendet und das aufgefahrene Auto durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert gewesen.