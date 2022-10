Kneipe, Teststation, Keller – Einbrecher haben in den vergangenen Tagen an ganz unterschiedlichen Orten versucht, Beute zu machen und andere um ihr Hab und Gut zu bringen. Gelungen ist ihnen das aber nur in einem der hier beschriebenen Fälle, wie die Polizei mitteilte.

Fall 1: Riedschenke Wollmatingen

Die Riedschenke in Wollmatingen. Hier schlugen Täter ein Fenster auf der Rückseite ein. | Bild: Oliver Hanser

In der Nacht auf Montag, 24. Oktober, gegen 4 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in die Gaststätte in der Allensteiner Straße einzubrechen. Dazu schlugen sie ein Fenster auf der Gebäuderückseite ein, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten der Kneipe. Die Beamten im Polizeiposten Wollmatingen hoffen nun auf Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Riedschenke gemacht haben – Zeugentelefon (07531) 94299-3.

Fall 2: Teststation Münsterplatz

Würden Sie vermuten, dass es hier drin etwas zu holen gibt? Unbekannte Einbrecher glaubten es und brachen in die Teststation auf dem Münsterplatz ein. | Bild: Oliver Hanser

Waren sie auf Geld aus? Wollten sie wissen, ob sie sich angesteckt haben? Diese Fragen können wohl nur die Einbrecher beantworten, die am Samstagabend, 22. Oktober, in die Corona-Teststation auf dem Münsterplatz eingebrochen sind. Dabei gingen sie rabiat vor und brachen eine Tür auf. Beute machten sie zwar nicht, an der Tür entstand jedoch Schaden. Der Fall liegt beim Polizeirevier Konstanz. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (07531) 995-0 melden.

Fall 3: Keller Brauneggerstraße

Blick in die Brauneggerstraße im Paradies, wo ein Einbrecher mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus aufbrach. | Bild: Oliver Hanser

Deutlich orientierter wirkt der Dieb, der irgendwann zwischen Dienstag und Samstag, 22. Oktober, in einem Gebäude in der Brauneggerstraße zu Gange war. Er brach laut Polizei in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses ein, in die er über den Hinterhof gelangt war. Der Unbekannte nahm ein Navigationsgerät sowie diverse Flaschen Alkoholika mit. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lutherplatz entgegen. Die Telefonnummer lautet (07531) 365999-0.