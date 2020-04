Die Schatzsuche beginnt im Gang oder im Wohnzimmer. Es gibt natürlich eine Rahmengeschichte, die beliebig ausschmückbar ist. Im Kern lautet sie so:

Eure Burg ist in Gefahr. Eine unbekannte Seuche breitet sich aus und ihr seid die Ritter, die dafür sorgen müssen, dass Burg und Königreich davon befreit werden. Dazu muss ein Impfstoff gefunden werden. Dieser soll in einer Flasche verwahrt sein, die ihr finden müsst. Zum Glück gibt es ein paar Hinweise.

Im Wohnzimmer oder im Flur erhalten die Ritter den ersten Hinweis. Ihn kann man den Kindern in Form eines Zettels in die Hand drücken. Oder sie müssen dafür eine Aufgabe erfüllen, zum Beispiel ein Lied singen.

Hinweis 1 Es war einmal ein braunes Huhn

Das legte, wie‘ s die Hühner tun

An jedem Tag ein Ei

Und gackelte, mirakelte

Spektakelte, als ob‘s ein Wunder sei.

Wo ist die nächste Nachricht?

Der Hinweis führt Kinder vielleicht nicht direkt zum Ziel. Eltern können ein wenig helfen mit Fragen wie: Wohnen hier irgendwo Hühner? Gibt es irgendwo Eier? Ja, im Kühlschrank in der Eierbox. Dort ist die nächste Nachricht zu finden.

Bild: Wagner, Claudia

Hinweis 2 Ene mene Miste

Es flimmert in der Kiste

Oh Schreck, oh Schreck! Ist etwa die Fernbedienung weg?

Da kichert leise durch den Raum

Der Paul. Man hört ihn kaum

Und macht ganz fröhlich, weil er‘s kann

Die Kika-Kindersendung an!

Wo ist die nächste Nachricht?

Wie die Kinder sicher leicht erraten haben, ist die Nachricht beim Fernseher versteckt.

Manche Fernseher bieten sicher eine geschickte Versteckmöglichkeit. | Bild: Wagner, Claudia

Und hier findet sich schon die nächste.

Hinweis 3 Was mach ich nur, ich armer Ritter?

Die Lage, die ist ganz schön bitter!

Helfen können kluge Leute

Versteckten die wertvolle Beute

Die Hilfe dazu, das hab ich nur im Kopf

Die lagert derzeit in einem ____ ____ ____ ____

Auch dieses Rätsel war nicht schwer zu lösen. Wenn ältere Kinder teilnehmen, sollte man den Topf unter dem anderen Geschirr anspruchsvoll verstecken.

Wer eine Zusatzmotivation im Topf versteckt, erfreut die Ritter. | Bild: Wagner, Claudia

Hinweis 4 Mitten im Karottenfeld

Kam ein Hasenkind zur Welt.

Als es die Karotten sah,

fraß es alle auf, na klar!

Wo findet ihr Karotten? Dort lagert die nächste Nachricht!

Bei den Karotten ist wieder Raum für Kreativität. Sie können im Kühlschrank, wo man sie vermutet, versteckt sein oder irgendwo in der Küche auf einem Teller. Die Schwierigkeit des Verstecks wird dem Alter der Kinder angepasst.

Sieht nicht nur für Hasen gesund aus. Sind die Ritter fündig geworden, dürfen sie vielleicht auch naschen. | Bild: Wagner, Claudia

Hinweis 5 In diesem Haus gibt‘s einen Raum

Da findet sich gar manch ein Traum

Wenn‘s spät ist und du schon ganz müde

Die Augen bereits ein wenig trübe

Dann denkst du, was wär das nett –

Wär ich endlich in meinem warmen ____ ____ ____ ____

Dieser Hinweis ist wohl selbsterklärend und es dürfte nicht lang dauern, bis die Ritter das nächste Versteck gefunden haben.

Kissen und Bettdecke bieten einige Verstecke. | Bild: Wagner, Claudia

Hinweis 6 Oh je, klagt der Ritter, oh weh, oh nein!

Wo kann denn die nächste Nachricht sein?

Da sagt das Burgfäulein ganz unbedacht

Hast du auch alles aufgemacht?

Das Burgtor, den Keller, das Weinfass?

Oder dort, wo‘s Geschirr lagert, der Krug, das Weinglas schlank –

Hast du nachgesehen im Küchen____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ?

Der große Vorteil eines nicht so aufgeräumten Küchenschrank: die Ritter finden so schnell nichts. | Bild: Wagner, Claudia

Hier endet die Schatzsuche. Was finden die tapferen Ritter im Küchenschrank? In jedem Fall den Impfstoff! Dazu eignet sich beispielsweise ein Fläschchen mit Trauben-, Holunder- oder Himbeersaft.

Sieht aus wie Zauberwasser und soll ja tatsächlich als Impfstoff für das gesamte Burgvolk herhalten. | Bild: Wagner, Claudia

Das Wichtigste: Die erfolgreichen Ritter gehören für ihre Suche belohnt. Was im Schatz enthalten ist, entscheidet der Schatzsuchen-Chef selbst: von Schoko- oder Müsliriegeln über Snacks bis hin zu Legofiguren oder Buntstiften ist alles möglich.