Körperverletzung in Konstanzer Bar: Betrunkener schlägt Mitarbeiterin ins Gesicht und beißt eine andere Frau in die Hand

Die Polizei Konstanz ist am Sonntagnachmittag in eine Bar am Zähringerplatz gerufen worden, nachdem dort ein erheblich alkoholisierter Mann eine Frau geschlagen und eine weitere Anwesende in die Hand gebissen hatte. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.