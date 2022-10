Bei einem Streit auf der Mainaustraße ist am Mittwochabend, 19. Oktober, ein 20-Jähriger verletzt worden. Er musste im unweit entfernten Krankenhaus untersucht werden, wie die Polizei mitteilte.

Konstanz Streit auf dem Fußweg vor der Diskothek: Unbekannter schlägt 20-jährigen Kontrahenten k.o.

Der junge Mann war gegen 22.30 Uhr auf Höhe des Tannenhofs mit einem Trio in Streit geraten. Dieser artete schließlich in körperliche Gewalt aus. Die unbekannten Täter stießen den jungen Mann erst in ein Gebüsch und traten und schlugen dann auf ihn ein. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten sie stadteinwärts.

Zu den drei Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: alle etwa 18 bis 22 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Einer der drei habe auffällig abstehende Ohren gehabt, ein weiterer einen blau-grünen Sweater getragen. Der Dritte war bekleidet mit einem Lacoste-Oberteil, trug eine New-York-Cap und eine Bauchtasche. Zeugen werden gebeten, sich unter (07531) 995-0 zu melden.