87.355 Menschen wohnen nach aktuellen Zahlen in Konstanz, darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Und in den nächsten 20 Jahren könnten es noch einmal deutlich mehr werden: Eine aktuelle Prognose gehe davon aus, dass die Zahl der Einwohner bis 2045 auf mindestens 94.000 steigen werde – je nach Berechnung sogar noch höher, heißt es.

Durchgeführt wurde diese sogenannte „kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung“ im Auftrag der Stadt Konstanz von der Firma empirica. Das Unternehmen hatte bereits vor drei Jahren mögliche Szenarien der Bevölkerungsentwicklung bis 2040 für Konstanz erstellt. Diese wurden nun aktualisiert und den „erheblichen demografischen Turbulenzen“ angepasst.

Wie groß ist Konstanz 2045? Dafür gibt es drei Varianten

Was alle drei Szenarien gemeinsam haben: Sie sehen angesichts der Attraktivität von Konstanz ein weiteres Bevölkerungswachstum in den kommenden rund 20 Jahren.

Szenario 1 – die Potenzialvariante: In diesem hypothetischen Modell wird angenommen, dass es der Stadt gelingen wird, so viel Wohnraum bereitzustellen, dass in Zukunft niemand aus Konstanz wegziehen muss, der eigentlich gerne in der Stadt bleiben würde. In diesem Fall könnte die Bevölkerung bis 2045 sogar auf 105.000 Menschen anwachsen. Allerdings ist diese Variante nach Angaben von empirica rein theoretisch. Sie diene vor allem als Beleg dafür, dass der Neubau in Konstanz ein bestehendes Bevölkerungspotenzial hebe und nicht etwa zu einer Einwohnerverlagerung und zu einem Leerstand führe.

Die zweite Variante – die Baulandvariante 1 genannt wird – geht davon aus, dass das geplante Neubauprogramm der Stadt Konstanz vollständig und vor allem auch pünktlich umgesetzt werden kann. Das würde mit einer Zunahme der Bevölkerung um 11 Prozent einhergehen. Das würde bedeuten, dass im Jahr 2024 knapp 97.000 Menschen in Konstanz leben.

Das dritte Szenario schließlich – die Baulandvariante 2 – rechnet bei den Neubauten Verzögerungen mit ein und geht davon aus, dass dadurch mehr Haushalte aus der Stadt fortziehen. Das würde ein geringeres Wachstum bis 2030 und anschließend ein spürbar stärkeres Wachstum bis 2035 nach sich ziehen. Mit 7 Prozent Zunahme würde sich die Zahl weniger stark entwickeln, weshalb diese Variante auf circa 94.000 Einwohner im Jahr 2045 aufweist.

Studie zeigt: Durchschnittsalter der Einwohner steigt stark

Fakt ist aber auch: Die Bevölkerung werde immer älter. Die Studie geht von einem starken Anstieg der Gruppe der 65- bis 80-Jährigen zwischen 2023 und 2036 aus. Der Grund dafür sei unter anderem, dass die Babyboomer in diesem Zeitraum vermehrt das Seniorenalter erreichten. Nach 2036 sei der Anstieg zunächst gestoppt und mit Beginn der 2040er-Jahre nehme die Anzahl sogar ab.

Dennoch: Die Zunahme der Senioren in der Konstanzer Bevölkerung sorge dafür, dass die Zahl der Haushalte deutlich schneller steigen werde als die Zahl der Einwohner, da Seniorenhaushalte in der Regel kleinere Haushalte sind.

