Gibt es seit Corona mehr oder weniger Touristen als früher in Konstanz? Und wie viele Autos gibt es in der Klimastadt Konstanz eigentlich? Oder: Wie viele Schüler gehen eigentlich auf welche weiterführende Schule? Die aktuelle Broschüre „Konstanz in Zahlen“ gibt Antworten auf diese und noch viele weitere Fragen – und zwar in Form von Daten, Zahlen und Fakten.

Sie stellen die kostenlose Broschüre „Konstanz in Zahlen“ vor (von links): Meryem Kiliclioglu, Eberhard Baier und Monika Köhler von der Statistik und Steuerungsunterstützung. | Bild: Elisa Schwarz

Dieses Jahr haben Konstanzer Statistiker vor allem die Zahlen der Jahre 2017 und 2022 gegenübergestellt. Dadurch könnten die Entwicklungen vor und nach der Corona-Pandemie besonders gut miteinander verglichen werden, so die Experten.

So ist zum Beispiel in dem Verzeichnis eine Tabelle zur Wohnbevölkerung zu finden. Demnach nahm 2020 die Einwohnerzahl nach vielen Jahren der Steigerung das erste Mal wieder ab. Im Jahr 2022 stieg sie jedoch wieder auf 87.355 Einwohner und wuchs demnach seit 2017 um 1,7 Prozent. Insbesondere in Petershausen-West haben viele Menschen einen neuen Hauptwohnsitz gefunden, hieß es.

Tourismus hat sich schnell erholt

Außerdem hat die Tourismus-Branche durch die Reisebeschränkungen in Corona-Zeiten offensichtlich stark gelitten. Statistiken zeigen nun aber: Die Branche hat sich bereits rasch erholt. Im Jahr 2022 ist die Zahl der Ankünfte von Besuchern sogar höher als 2017. Allerdings sind die Gäste nicht international – sie kommen fast ausschließlich aus Deutschland.

Ein Kreisdiagram zeigt, dass sich in Konstanz, anders als in den meisten anderen deutschen Städten, eine neue Schulart etabliert hat – die Gemeinschaftsschule. 37,5 Prozent der Schüler haben im Schuljahr 2022/2023 nach der Grundschule auf die Gemeinschaftsschule gewechselt. Im Jahr 2017/2018 waren das nur 24 Prozent. Jedoch geht die Mehrheit der Schüler noch immer auf ein Gymnasium, nämlich mit 52,4 Prozent über die Hälfte.

Seit Anfang August liegt die Broschüre an den Informationsstellen der Stadt Konstanz, in den Ortsverwaltungen und bei der Tourist-Information am Bahnhof aus. Außerdem ist sie auf der Internetseite der Stadt Konstanz zu finden oder kann bei der Abteilung Datenmanagement und Statistik angefordert werden. Das geht entweder per Mail an monika.koehler@konstanz.de oder unter der Telefonnummer 07531 9002281.

Auch bei Verbesserungsvorschlägen für die nächste Broschüre könnten sich Konstanzerinnen und Konstanzer jederzeit an diese Adresse wenden. Die Statistiker nehmen jedes Jahr neue Ideen von der Verwaltung und der Bürgerschaft auf.