Der neue Stadtseniorenrat

Zehn Vertreter wurden für fünf Jahre in den Stadtseniorenrat gewählt: Irene Heiland (4355 Stimmen), Elisabeth Jansen (4114), Marie-Luise Sippel (3937), Christian Millauer (3078), Walter von Witzleben (2999), Hans-Ulrich Schwenk (2987), Harry Fuchs (2551), Werner Frank (2539), Thomas Sturm (2539) und Frank Burkard (2466). Die Beteiligung an der Wahl, die nur per Brief abgehalten wurde, lag bei 32,59 Prozent. Wahlberechtigt waren alle mit EU-Staatsbürgerschaft, die am Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet sowie seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Konstanz hatten. Die Mitglieder des Stadtseniorenrats wirken in verschiedenen Gremien der Altenhilfe mit und beteiligen sich an Projekten zur Verbesserung der Lebensbedingungen älterer Menschen in der Stadt. Sie sind vertreten in verschiedenen Beiräten und Ausschüssen des Gemeinderats. Wer ein Anliegen hat, erreicht den Stadtseniorenrat derzeit nur per Mail: vorstand@stadtseniorenrat-konstanz.de