Diese Begegnung verlief wirklich mehr als hundsmiserabel – und hinterlässt schmerzhafte Erinnerungen. Denn eine Radfahrerin zog sich dabei Verletzungen zu, wie die Polizei Konstanz am Sonntag, 25. Juni, in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Zugetragen hatte sich der Unfall bereits am Montag, 19. Juni, gegen 7.45 Uhr. Laut Polizeiangaben fuhr die 55-Jährige mit ihrem Fahrrad auf Höhe der Hermann-von-Vicari-Straße 17 auf dem dortigen Schotterweg in den Lorettowald. Ihr kam eine bislang unbekannte Fußgängerin mit einem angeleinten Hund entgegen.

Plötzlich sprang der Hund vor das Fahrrad der 55-Jährigen, so dass diese eine Vollbremsung machen musste und zu Fall kam. „Eine Kollision mit dem Hund konnte sie so vermeiden, verletzte sich bei dem Sturz aber mittelschwer“, heißt es in der Meldung der Polizei.

Die Fußgängerin mit dem Hund habe sich einfach von der Unfallstelle entfernt – ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Als die Radfahrerin der Fremden hinterherrief, habe diese noch einen falschen Namen und eine falsche Telefonnummer angegeben.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Bei der Unbekannten soll es sich um eine etwa 60 Jahre alte Frau gehandelt haben. Sie hatte blond gefärbte, hochgesteckte Haare, war schlank und dunkel gekleidet. Der Hund sehe einem Labrador ähnlich. Das Tier sei etwa kniehoch und habe ein kurzes, helles Fell.

Das Polizeirevier Konstanz sucht nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder der Fußgängerin machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 9950 zu melden.