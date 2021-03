Konstanz vor 59 Minuten

Gemeindeimpftag bestätigt: 198 Impfdosen für impfberechtigte Konstanzer Bürger

Am Wochenende hat die Stadt nun die Zusage für einen Impftag vor Ort erhalten. Am 29. April 2021 werden ab 10 Uhr zwei mobile Impfteams in Konstanz sein. Auch der Zweittermin steht mit dem 10. Juni 2021 bereits fest. Die Impfungen werden im Bodenseeforum in der Reichenaustraße stattfinden.