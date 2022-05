Konstanz vor 25 Minuten

Gefahrgut-Einsatz im Konstanzer Industriegebiet: Feuerwehr evakuiert Gebäude

In einem Labor auf dem Campus-Gelände in der Byk-Gulden-Straße ist ein chemischer Stoff ausgetreten. Für Personen bestünde derzeit keine Gefahr, so Feuerwehr-Pressesprecher Fabian Daltoe.