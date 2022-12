Ein bewaffneter Mann hat am Samstagabend, 3. Dezember, in Sulgen einen Tankstellenshop überfallen und Bargeld erbeutet. Die Kantonspolizei Thurgau sucht nun Zeugen, um den Räuber dingfest machen zu können.

Die Gemeinde Sulgen liegt zwischen Weinfelden und Amriswil, knapp 15 Kilometer südöstlich von Kreuzlingen. Der Täter betrat laut Kantonspolizei kurz nach 21.45 Uhr den Migrol-Tankstellenshop an der Kradolfstrasse, bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete er mit der Beute in noch unbekannter Höhe.

Die Angestellten blieben körperlich unverletzt. Geschnappt wurde der Täter trotz sofortiger Fahndung bisher nicht. Er ist circa 1,80 bis 1,85 Meter groß und von schlanker Statur.

Während des Überfalls trug er eine dunkle lange Jeanshose, beigefarbene Sneaker sowie eine blau-graue Jacke mit braunem breiten Streifen über der Schulter sowie im Lendenbereich. Über den Kopf hatte er eine schwarze Skimaske gezogen. Der Mann sprach Schweizerdeutsch.

Der unbekannte Täter des Überfalls auf die Kreuzlinger Tankstelle. | Bild: Kantonspolizei Thurgau | SK-Archiv

Es ist nicht der erste Überfall auf einen Tankstellenshop nahe der Konstanzer Grenze zur Schweiz in den vergangenen Monaten. Am 5. September hatte ein Mann den Migrol-Tankstellenshop an der Romanshornerstrasse in Kreuzlingen ausgeraubt. Er wurde allerdings als deutlich kleiner als der Täter von Sulgen beschrieben.

Zeugen können sich unter Telefon (058) 345-2222 melden. Anrufer aus Deutschland müssen die Schweizer Vorwahl 0041 verwenden.