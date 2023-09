Das hätte ins Auge gehen können! Ein 34-jähriger Fahrradfahrer ist am frühen Donnerstagabend, 28. September, in Petershausen-West von einem Wurfgeschoss im Gesicht getroffen worden – glücklicherweise nur an der linken Unterlippe und nicht am Auge.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 17.30 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Zähringerplatz unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer Zähringerplatz 1 – das ist die Adresse von vier Schulen – nahm er aus dem Augenwinkel wahr, wie ihm ein Kind aus einer Gruppe von vier Kindern einen Stein an den Kopf warf und anschließend flüchtete. Der Stein traf; die Verletzung war aber nur leichter Art.

Laut Polizeisprecherin Katrin Rosenthal war der Mann einfach nur dort vorbeigefahren. Es gab vorher keinen Kontakt oder gar Streit mit der Gruppe. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Sie können sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz melden.