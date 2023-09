Nicht nur andere Verkehrsteilnehmer, sondern auch spielende Kinder können Radfahrern zum Verhängnis werden. Das hat ein 73-jähriger Mann am Sonntag, 24. September, im Konstanzer Industriegebiet schmerzhaft zu spüren bekommen.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, war er mit seinem Fahrrad auf dem Radweg zwischen der Rudolf-Diesel-Straße und der Weberinnenstraße unterwegs. Dort traf ihn der Fußball mehrerer auf einem angrenzenden Sportplatz spielender Jungen.

Der Senior stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Konsequenzen drohen den Fußballern deswegen aber nicht. „Das sind noch Kinder“, sagte Polizeisprecherin Katrin Rosenthal auf Anfrage. Also ohnehin nicht strafmündig.

Das Handzeichen übersehen?

Während hier der Fall klar ist, sucht die Polizei zu einem anderen Radunfall noch Zeugen. Dieser hatte sich bereits am Mittwoch, 20. September, gegen 18 Uhr in Petershausen ereignet. Auch dabei traf es einen 73-jährigen Fahrradfahrer. Der Mann fuhr auf dem Bismarcksteig in Richtung Steinstraße.

Hier an der Einmündung vom Bismarcksteig in die Gottfried-Keller-Straße wollte der Radler links abbiegen und stieß mit einer E-Scooter-Fahrerin zusammen, die ihn überholte. | Bild: Oliver Hanser

An der Einmündung zur Gottfried-Keller-Straße gab er laut Polizei Handzeichen, um dann nach links abzubiegen. Dabei stieß er mit einer unbekannten E-Scooter-Fahrerin zusammen, die in dieselbe Richtung unterwegs war und gerade an dem 73-Jährigen vorbeifahren wollte.

Der Radfahrer stürzte und erlitt Verletzungen. Die junge Frau erkundigte sich zwar noch nach dem Wohlergehen des Mannes, dann setzte sie ihre Fahrt jedoch fort. Nun sucht die Polizei nach ihr.

Sie soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und rund 1,60 Meter groß gewesen sein und hatte braune Haare. Bekleidet war sie mit einer kurzen Hose und einem orangefarbenen T-Shirt. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz melden.