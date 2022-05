Konstanz vor 2 Stunden

Einbruch in den Morgenstunden: Mann packt sich im Konstanzer Tafelladen einen Einkaufswagen voll

Ein Mann ist am frühen Morgen in den Tafelladen am Gottmannplatz eingebrochen. Die Polizei ist schnell vor Ort gewesen – Anwohner hatten die Beamten verständigt.