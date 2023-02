Zuletzt haben die Dettinger Moorschrat das große Seenarrentreffen 2013 ausgerichtet. Im Februar 2023 – zehn Jahre später und pünktlich zu ihrem 60. Geburtstag – begrüßt die Zunft wieder die befreundeten Vereine. Obwohl bei der Organisation zahlreiche Auflagen, die sich innerhalb weniger Jahre dramatisch verschärft hatten, berücksichtigt werden mussten, trübte das die gute Stimmung keineswegs.

Los ging das dreitägige Narrenereignis am Freitagabend, 10. Februar, mit einem Nachtumzug durch Dettingen, zu dem die Moorschrat 31 Zünfte und Vereine mit etwa 1150 Hästrägern erwarteten.

Die Konstanzer Piraten AG beim Nachtumzug am Freitag. | Bild: Oliver Hanser

Auch am Samstag, 11. Februar, zogen wieder einige Narren am Nachmittag durch den Ort. Das Ziel: der Dorfplatz. Dort wurde dann der Narrenbaum gestellt. Die Fotos vom Narrenbaumumzug finden Sie hier.

SÜDKURIER-Fotograf Oliver Hanser hat das gesamte Wochenende das närrische Treiben begleitet. Auch der 60. Geburtstag der Moorschrat lockte die Besucher nach Dettingen. Am Samstagabend stieg hier die große Party, die sich viele nicht entgehen lassen wollten.

In der Kapitän-Romer-Halle wurde der 60. Geburtstag der Moorschrat gebührend gefeiert. Im Bild das Gardeballett der Dettinger. | Bild: Oliver Hanser

Am Sonntag, 12. Februar, kam es dann zum großen Finale des Seenarrentreffens. Der Tag begann mit einer Narrenmesse in St. Verena. Am Nachmittag liefen 39 Gruppen und etwa 2000 Hästräger durch Dettingen beim großen Seenarrenumzug.

Auch Konstanzer Seewölfe gab es beim Seenarrenumzug zu bestaunen. | Bild: Oliver Hanser